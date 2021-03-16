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تباع وعاطل يحرقان سيارة محامٍ ببنها (صور)

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تباع وعاطل يحرقان سيارة محامٍ ببنها (صور) تباع وعاطل يحرقان سيارة محامٍ ببنها (صور)

مصراوي Masrawy

10:04 م الثلاثاء 16 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز بنها بمحافظة القليوبية القبض على تباع متهم بإشعال النيران في سيارة محامٍ، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام مجهولين بإحراق سيارة محمد حامد جودة، محامٍ بقرية كفر الأربعين التابعة لمركز بنها، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة تحديد المتهمين وكشف هوياتهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، والرائد عماد سامي معاون المباحث وتبين من التحريات والفحص قيام كلٍ من "م.ب.م" تباع، وابن خالته "م.ع.ف "عاطل (هارب) بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية.

ألقي القبض على التباع ولا يزال البحث جاريًا عن العاطل. ​

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