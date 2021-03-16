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وزير الآثار يبحث الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

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وزير الآثار يبحث الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية وزير الآثار يبحث الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

مصراوي Masrawy

09:59 م الثلاثاء 16 مارس 2021

ناقش مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة الوشيكة المقبلة، ووافق المجلس على بدء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقًا مع المتحف.

ووجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانًا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

من جانبها، تواصل محافظة القاهرة استعداداتها المكثفة للحدث الكبير الذي ينتظره المصريون والعالم والذي يعد الأول من نوعه في العالم لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تكثف من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج الموكب من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولًا لمتحف الحضارات، مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.

وترجع المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها إلى عصر الأسر 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، بينها مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو، وسيتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية في نفس اليوم، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

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