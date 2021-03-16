الهلال يواصل التحضير تأهبًا للقادسية .. و"جواو فيليبي" ينضم للطاقم الفني

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أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، مساء اليوم ، مرانًا اعتياديًا؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل ، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"ميدانيًا" ركّز المدير الفني "روجبرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية ، قبل أن يختتم "ميكالي" المران بمناورة فنية على جزءٍ من مساحة الملعب.



وشارك الحارس "نواف الغامدي" في تدريبات الفريق الجماعية؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

فيما انضم المحلل التقني البرازيلي "جواو فيليبي بوافينتورا" إلى الطاقم الفني للفريق.