أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يواصل التحضير تأهبًا للقادسية .. و"جواو فيليبي" ينضم للطاقم الفني

Print

الهلال يواصل التحضير تأهبًا للقادسية .. و

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، مساء اليوم ، مرانًا اعتياديًا؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل ، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"ميدانيًا" ركّز المدير الفني "روجبرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية ، قبل أن يختتم "ميكالي" المران بمناورة فنية على جزءٍ من مساحة الملعب.


وشارك الحارس "نواف الغامدي" في تدريبات الفريق الجماعية؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

فيما انضم المحلل التقني البرازيلي "جواو فيليبي بوافينتورا" إلى الطاقم الفني للفريق.

الهلال يواصل التحضير تأهبًا للقادسية .. و

الهلال يواصل التحضير تأهبًا للقادسية .. و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية