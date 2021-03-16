أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور)

Print
بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور) بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من عقار سوق شيديا، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كانت أجزاء انهارت من عقار مكون من 7 طوابق في سوق شيديا وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تحطم 3 سيارات دون حدوث إصابات.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المشار إليه يقع برقم 1 تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا.

وأضاف رئيس حي وسط، أنه جرى إزالة كافة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، وذلك حماية للأرواح والممتلكات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية