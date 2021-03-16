بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من عقار سوق شيديا، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كانت أجزاء انهارت من عقار مكون من 7 طوابق في سوق شيديا وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تحطم 3 سيارات دون حدوث إصابات.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المشار إليه يقع برقم 1 تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا.

وأضاف رئيس حي وسط، أنه جرى إزالة كافة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، وذلك حماية للأرواح والممتلكات.