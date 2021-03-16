بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy
10:03 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الإسكندرية – محمد عامر:
أزال حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من عقار سوق شيديا، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.
كانت أجزاء انهارت من عقار مكون من 7 طوابق في سوق شيديا وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تحطم 3 سيارات دون حدوث إصابات.
وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المشار إليه يقع برقم 1 تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا.
وأضاف رئيس حي وسط، أنه جرى إزالة كافة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، وذلك حماية للأرواح والممتلكات.