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الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

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الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

مصراوي Masrawy

09:39 م الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، إن ‏ المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج أجرى محادثات مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

و‏‎قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ممتنة للشراكة العمانية ولجهود عمان لدفع السلام في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ‎اليمن يعمل مع المبعوث الأممي ودول إقليمية للتوصل لوقف لإطلاق النار. وأنه سيعود إلى المنطقة إذا كان الحوثيون مستعدين للتفاوض.

‏وأشار إلى أن بلاده لا تزال تشعر بقلق عميق من تكرار هجمات ‎الحوثيين ضد ‎، وأنها تعتقد أن طهران يمكنها لعب دورًا مؤثرًا وإيجابيًا في إنهاء الصراع اليمني.

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