الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

مصراوي Masrawy
09:39 م الثلاثاء 16 مارس 2021
وكالات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج أجرى محادثات مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.
وقالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ممتنة للشراكة العمانية ولجهود عمان لدفع السلام في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يعمل مع المبعوث الأممي ودول إقليمية للتوصل لوقف لإطلاق النار. وأنه سيعود إلى المنطقة إذا كان الحوثيون مستعدين للتفاوض.
وأشار إلى أن بلاده لا تزال تشعر بقلق عميق من تكرار هجمات الحوثيين ضد السعودية، وأنها تعتقد أن طهران يمكنها لعب دورًا مؤثرًا وإيجابيًا في إنهاء الصراع اليمني.