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وزراء خارجية الخليج يبحثون غدا متابعة قرارات "قمة العُلا"

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وزراء خارجية الخليج يبحثون غدا متابعة قرارات "قمة العُلا" وزراء خارجية الخليج يبحثون غدا متابعة قرارات "قمة العُلا"

مصراوي Masrawy

09:20 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الرياض - ( دب ا)

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي غدا الأربعاء اجتماعهم الاعتيادي لمناقشة العديد من الملفات ياتي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن "قمة العلا" التي استضافتها في يناير الماضي والتي أدت إلى المصالحة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر .

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تنطلق بالرياض غدًا الأربعاء أعمال اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف.

وقال الدكتور الحجرف في بيان له، إن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا.

وأضاف البيان: "يبحث الوزراء المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

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