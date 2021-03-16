"تعليم رجال ألمع" يختتم فعاليات مبادرة "مساءات التميّز"

★ ★ ★ ★ ★

عن بعد .. وبمشاركة «2036» مستفيدًا بالحقل التعليمي

اختتم مركز التميّز في تعليم رجال ألمع مساء الاثنين سلسلة فعاليات مبادرة وبرامج "مساءات التميّز" والتي عقد عن بعُد بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ومساعديه.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع التعليمي للمشاركة في الجوائز بمختلف مسمياتها في العام القادم ونشر ثقافة التميّز بمشاركة وإثراء نخبة من الأكاديميين والتربويين، حيث استفاد ما يقارب من «2036» في عناوين ومجالات متنوعة شملت: التخطيط المبكر للتميز، مهارات الإعداد الاحترافي، خطوات إبداعية لتوثيق الجوائز، المدرسة المتميزة ، المعلم المتميز.

فيما ثمّن مدير التعليم جهود فريق العمل بـ مركز التميّز في إنجاح لقاءات وفعاليات المبادرة التي تثري الميدان التعليمي وتُعِد المتميزين والمتميزات للمنافسة على المستويات المحلية والخارجية، وتقديم تعليم وتعلم متميز للجميع بما يواكب التوجهات العالمية، في ضوء السياسات التعليمية للمملكة بمشاركة مجتمعية، في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ترتقي بالمهارات والقدرات وتشجع البحث العلمي وتساعد على الابتكار والإبداع.