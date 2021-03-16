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تقرير يضع حارس "النصر" بجوار "بوفون" و"ابراهيموفيتش" .. تعرف على السبب

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تقرير يضع حارس

نشرت صحيفة milliyet التركية تقريرًا عن اللاعبين الذين تقدموا في العمر ومازالوا يلعبون ويجيدون.

وفي التقرير المنشور في الصحيفة التركية تم ذكر محترف النصر الحالي ، الحارس براد جونز.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن بعض اللاعبين يعدون العمر مجرد رقم مستعرضة بعض النجوم المخضرمين في عالم كرة القدم.

وعدت الصحيفة حارس النصر الأسترالي براد جونز البالغ من العمر 38 عامًا ضمن هذه القائمة، حيث قالت إنه كان في تشكيلة ليفربول لفترة، وبينما يقترب حارس المرمى الأسترالي من عامه الأربعين إلا أنه لا يزال يؤدي حيث يرتدي قميص النصر في .

وجاء أيضًا في القائمة الحارس الإيطالي الكبير بوفون البالغ من العمر 42 حيث قالت إنه من شدة تألقه لا يسأله أحد وهو نفسه لا يعرف متى تنتهي مسيرته مع الكرة.

وتحدثت الصحيفة عن السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي يكمل عامه الأربعين هذا العام، حيث قالت إنه لا شيء مستحيلاً على زلاتان حيث يواصل مسيرته في أحد أكثر الفرق قيمة في أوروبا ويعد الأفضل في فريقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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