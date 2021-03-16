أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قطع مياه الشرب عن شرق باريس في الوادي الجديد غدًا

Print
قطع مياه الشرب عن شرق باريس في الوادي الجديد غدًا قطع مياه الشرب عن شرق باريس في الوادي الجديد غدًا

مصراوي Masrawy

09:12 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء صيانة رئيسية لمحطة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية للمدينة، ظهر غدٍ الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه حتى تتمكن من وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين.

أوضح كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس، أنه سيجرى قطع المياه بمدينة باريس غدًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بسبب غسيل وتطهير خزانات المياه في محطة مياه الشرب بمدينة بلاط.

وأهابت الوحدة المحلية بسكان المدينة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية