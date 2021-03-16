قطع مياه الشرب عن شرق باريس في الوادي الجديد غدًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء صيانة رئيسية لمحطة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية للمدينة، ظهر غدٍ الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه حتى تتمكن من وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين.

أوضح كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس، أنه سيجرى قطع المياه بمدينة باريس غدًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بسبب غسيل وتطهير خزانات المياه في محطة مياه الشرب بمدينة بلاط.

وأهابت الوحدة المحلية بسكان المدينة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.​