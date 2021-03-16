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فحص 14 مخزنًا لبضائع المنطقة الحرة في بورسعيد

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فحص 14 مخزنًا لبضائع المنطقة الحرة في بورسعيد فحص 14 مخزنًا لبضائع المنطقة الحرة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

08:57 م الثلاثاء 16 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصلت إلى 14 عدد المخازن التي فحصتها اللجنة المشكلة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، للتحقق من البضائع التي جرى الإفراج عنها من الجمارك، والاطلاع على فواتير البيع، ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.

أوضح المحافظ، خلال متابعته أعمال اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه جرى فحص 8 مخازن لبضائع مفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة، حيث تبين أن هناك 5 حالات تمارس عملها التجاري وفقًا للضوابط، بينما تبين وجود 3 حالات مخالفة للضوابط والإجراءات، سيجرى التعامل معها وفقًا للقانون.

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