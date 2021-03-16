حدث في 8 ساعات| الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بكورونا.. والأرصاد تعلن طقس غدًا
مصراوي Masrawy
08:53 م الثلاثاء 16 مارس 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة الصحة والسكان، تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، متضمنًا كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.
كما قررت وزارة التموين رسميا استخدام "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات والخبز.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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