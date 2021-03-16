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الصين توقف استخدام تطبيق سيجنال للمراسلة الفورية

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الصين توقف استخدام تطبيق سيجنال للمراسلة الفورية الصين توقف استخدام تطبيق سيجنال للمراسلة الفورية
حظي بإقبال كبير في أنحاء العالم

الصين توقف استخدام تطبيق سيجنال للمراسلة الفورية

نقلت "رويترز" عن عدد من مستخدمي تطبيق سيجنال المشفر للتراسل الفوري، أنه توقف عن العمل في الصين صباح اليوم (الثلاثاء)، وأصبح الدخول إليه غير ممكن من دون استخدام افتراضية.

وذكرت "رويترز" أن السلطات الإلكترونية في الصين باتت أكثر صرامة في السنوات الأخيرة، مما وسّع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وشهد استخدام "سيجنال" زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم، بعد السادس من يناير الماضي، عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية، واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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