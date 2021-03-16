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مصراوي Masrawy

وكالات

ذكرت مصادر مطلعة على تقرير استخباراتي أمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن تقريرًا للمخابرات الأمريكية من المقرر نشره في وقت لاحق الثلاثاء، يشير إلى أن روسيا وإيران نشرا معلومات مضللة في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.

وقالت المصادر لوكالة أنباء "رويترز" إن التقرير لم يجد أي دليل على أن أي تصويت تم تغييره بالوسائل التقنية، رافضًا المزاعم الكاذبة عن مؤامرات معقدة نشرها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير كشف محاولات أخرى للتأثير على الناخبين بمعلومات مضللة من كوبا وفنزويلا وحزب الله.

وأكدت المصادر أن اختراق بعض أنظمة الحكم المحلي لم يؤثر على نتائج الانتخابات.