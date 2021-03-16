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الخارجية الإثيوبية: لا نملك أدلة كافية بشأن حادث اللاجئين الإثيوبين في صنعاء

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الخارجية الإثيوبية: لا نملك أدلة كافية بشأن حادث اللاجئين الإثيوبين في صنعاء الخارجية الإثيوبية: لا نملك أدلة كافية بشأن حادث اللاجئين الإثيوبين في صنعاء

مصراوي Masrawy

08:36 م الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات

قال مسؤول في الخارجية الإثيوبية، حادث صنعاء أودى بحياة العشرات من اللاجئين الإثيوبيين.

‏وأكد المسؤول بالخارجية الإثيوبية لموقع "العربية.نت" إن بلاده لا تملك أدلة كافية حتى الآن بحادثة اللاجئين في صنعاء، وأنها لم تتسلم معلومات من صنعاء عن حادثة احتراق اللاجئين.

وفي سياق متصل، دخلت احتجاجات الإثيوبيين من قومية الأورومو في اليمن يومها الثامن اليوم الثلاثاء، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ضد مركز احتجاز مهاجرين، قبل أكثر من أسبوع، وراح ضحيته مئات القتلى حسب تقديرات غير رسمية.

ويتظاهر اللاجئون الإثيوبيون أمام مفوضية الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكرر المتظاهرون مطالبة الجهات الدولية بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة، وكشف ملابساتها للرأي العام العالمي مع توفير حماية دولية للاجئين.

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