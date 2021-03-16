أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الباحة يتفاعل مع "سبق" ويوجّه الأمانة بالحفاظ على حرمة الموتى

Print
بعد نشر القضية بساعات

أمير الباحة يتفاعل مع

تفاعل الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بشكل عاجل مع ما نشرته "سبق"، اليوم الثلاثاء، حول مقبرة "خُلف" قلوة.

ووجّه الأمير حسام، أمانة المنطقة بتنفيذ حلول فورية وعاجلة، وذلك حفاظًا على حرمة الموتى ورفع تقرير يشتمل على خطة تطويرية للموقع الأثري

فيما غرد حساب إمارة الباحة الرسمي بتجاوب الأمير مرفقًا الخبر المنشور في "سبق".

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الشكوى بعنوان (شاهد "لحود مكشوفة ورفات مبعثرة" بمقبرة بقلوة.. و"البلدية": مسألة وقت)، أكد فيها أحد الأهالي المقبرة تكشفت اللحود وظهر الرفات في بعض القبور، وأخرى عبثت بها الحيوانات، وكل مطالبتنا بإكرام هذه القبور بالتسوير وتصريف السيول عنها".

وقال محمد خميس العويفي، رئيس بلدية قلوة، لـ "سبق": "أُدرجت ضمن الأولويات من المجلس البلدي، وستقوم البلدية بتنفيذها في حال توافر إمكانات وتوفر ميزانية للمقابر، هي مسألة وقت فقط وسيتم التنفيذ بالشكل المطلوب، إن شاء الله".

أمير الباحة يتفاعل مع

أمير الباحة يتفاعل مع

أمير الباحة يتفاعل مع

أمير الباحة يتفاعل مع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية