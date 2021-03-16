أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يخطط لفرض أول زيادة ضريبية كبيرة منذ 1993

Print
"بايدن" يخطط لفرض أول زيادة ضريبية كبيرة منذ 1993 "بايدن" يخطط لفرض أول زيادة ضريبية كبيرة منذ 1993
يمول منها تكاليف البرنامج الاقتصادي لاحتواء آثار "كورونا"

نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن يخطط لفرض أول زيادة ضريبية فيدرالية كبيرة منذ عام 1993؛ وذلك للمساعدة في دفع تكاليف البرنامج الاقتصادي طويل الأمد، والمصمم من أجل متابعة قانون الإغاثة من المستجد.

وبحسب الوكالة فإنه على عكس قانون التحفيز المالي للتعامل مع تأثير وباء كورونا البالغ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة المقبلة، التي من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومي كمصدر للتمويل.

من جانب آخر، ذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أنه يجب سداد جزء على الأقل من مشروع القانون المقبل.

ومع كل إعفاء أو خصم ضريبي، والمدعوم عادة من قِبل مجموعات ضغط خاصة بكليهما، يعد العبث بالمعدلات أمرًا محفوفًا بالمخاطر السياسية. وهذا يساعد في تفسير سبب تميز الإصلاح الشامل الذي أجراه بيل كلينتون عام 1993 عن بقية التعديلات المتواضعة التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين.

وبالنسبة لإدارة "بايدن"، فإن التغييرات المخطط لها تعد فرصة، ليس فقط لتمويل المبادرات الرئيسة مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأفقر، وإنما أيضًا لمعالجة عدم التكافؤ في النظام الضريبي نفسه، الذي طالما جادل الديمقراطيون بشأنه.

وستختبر هذه الخطة قدرة "بايدن" على استمالة الجمهوريين والديمقراطيين وحثهم على البقاء موحدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال هذا العام

الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال هذا العام

شبكة عيون الإخبارية