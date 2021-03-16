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إنارة أراضي إسكان الشباب الجديدة بباريس في الوادي الجديد

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إنارة أراضي إسكان الشباب الجديدة بباريس في الوادي الجديد إنارة أراضي إسكان الشباب الجديدة بباريس في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:46 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد عن إنارة وتركيب محول كهرباء بأراضي تقسيمات إسكان الشباب الجديدة بقرية المكس القبلي، وبالمنطقة الحرفية بقرية المكس القبلين، إلى جانب تركيب محول كهرباء لخط طرد الصرف الصحي بقرية دوش، ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

وأكد كمال إبراهيم رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان اليوم الثلاثاء، على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات التي تجرى على أرض المركز، وذلك لإزالة أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، وتسخير كافة الإمكانات لها.
كما أشار إلى تقديمه كافة سُبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عيد الفتاح في إطار تنفيذ استراتيجية 2030.

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