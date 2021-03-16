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محافظ جنوب سيناء يعتمد عينة التغذية المدرسية

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محافظ جنوب سيناء يعتمد عينة التغذية المدرسية محافظ جنوب سيناء يعتمد عينة التغذية المدرسية

مصراوي Masrawy

08:41 م الثلاثاء 16 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، عينة التغذية المدرسية، في حضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أثنى المحافظ على جودة التغذية الخاصة بمدارس جنوب سيناء، وقيمتها الغذائية العالية التي تعطي الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال طاقة وتمدهم بالعناصر الغذائية الهامة.

وتعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توريد بسكويت سادة فئة 80 جرام وبسكويت محشو بالتمر فئة 80 جرام، كوجبة غذائية لطلاب المدارس بالمحافظة.

ومن جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن محافظة جنوب سيناء بها 8 مخازن، بواقع مخزن بكل إدارة تعليمية، مجهز وفقًا للشروط الصحية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتجارة الداخلية.​

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