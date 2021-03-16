طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بإدكو لقياس نسب التلوث

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مصراوي Masrawy

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب؛ برئاسة حسام عوض الله صالح، اثنين من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم الطلب الأول النائب محمد عبدالله زين، بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو محافظة البحيرة لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول؛ خاصة شركة بريتش بتروليم، وشركة رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة، وبناء عليه قررت اللجنة منح المسئولين مهلة أسبوعا لتحديد موعد لتنفيذ الطلب.

وناقشت اللجنة- خلال اجتماعها- طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن استمرار العمل بالمجزر الآلي بمنطق سيدي عبدالقادر بمحافظة الإسكندرية، وبناء عليه قررت اللجنة تنفيذ قرار الغلق مع تحديد مكان وطريقة التخلص الآمن من الفضلات بعد غلق مصنع التدوير.