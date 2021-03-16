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التعليم تحدد موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

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التعليم تحدد موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة التعليم تحدد موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

مصراوي Masrawy

08:43 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب أسامة علي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، بضرورة التنبيه علي المدارس بسرعة إنهاء تسجيل استمارات الطلاب الذين لم يسجلوا استماراتهم الإلكترونية حتى الآن.

وقالت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة وفي إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

جاء ذلك خلال خطاب عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي المديريات التعليمية بشأن كشوف أسماء المدارس التابعة للإدارات التابعة للمديريات وذلك لاستكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بهؤلاء الطلاب حتى يتسني للوزارة حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم.​

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