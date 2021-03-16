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نائب: "رغيف الخبز لونه أسود".. والمصيلحي: توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز

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نائب: "رغيف الخبز لونه أسود".. والمصيلحي: توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز نائب: "رغيف الخبز لونه أسود".. والمصيلحي: توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز

مصراوي Masrawy

08:40 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب - نشأت علي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة الإنتاج ومنع المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، موجها حديثه لوزير التموين: "يحسب لك أنه رغم أننا في أوقات وظروف عصيبة، إلا أن السلع مستقرة، ولكن أنا أتحدث عن أسعار الخبز في مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، وسوء حالة رغيف الخبز، بيكون لونه أسود".

وأشار النائب إلى أن هناك شكاوى المواطنين من سوء حالة رغيف الخبز وتحول لونه على غير المعتاد إلى اللون الرمادى وهو ما يسبب مشكلة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على تطويعه للخروج بصورة جيدة للمستهلكين.

وأوضح زين الدين، أن سوء جودة الخبز المنتج في الأفران بسبب رداءة نوعية الطحين الذي يحصل عليه المخبز من مديرية التموين بالبحيرة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر لبعض المخابز المخالفة تحت أى سبب والإنتهاء بالغلق، دون تغطية النقص من الخبز، قائلا: كان من المفترض عند غلق أي مخبز يتم توزيع حصتة على الأفران الموجودة للتأكد من وصول حصة كل فرد من الخبز إلى المواطنين، بدل أن يتحمل المواطن المستهلك نتيجة قرار غلق الفرن الذى لا ذنب له فتزيد معاناته من أجل الحصول على الخبز.

وطالب النائب بالوقوف على أسباب تزايد أعداد الشكاوى من تردى نوعية دقيق الخبز المورد لمخابز مركز ادكو، والذي يحتوي على نسبة كبيرة من النخالة والأتربة، وسحب عينات من الدقيق فى المخابز والشوون وتحليلها فى المعامل المختصة للكشف عن خواصها، وفي الوقت نفسة يتم توزيع حصة الأفران المغلقة على الأفران الموجودة لضمان وصول حصة كل فرد من رغيف الخبز.

فيما عقب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي: "بالنسبة لادكو 5% من الخبز يأتي من مطحن رشيد، وتم سحب 34 عينة من مطحن رشيد وثبت أن منها 14 عينة مخالفة، وتم توقيع عقوبات بشأنها".

وأكد الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة والتأكد من جودة الإنتاج، مشيرا إلي أن عقوبة الغلق المقررة علي مخالفات المخابز تهدف لحماية المواطن ومنع تكرار هذه المخالفات.

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