"الإسكان الاجتماعي": 1325 محضرًا ضد مخالفي شقق محدودي الدخل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مواصلة حملات الضبطية القضائية.

وأضاف الصندوق عبر الصفحة الرسمية لموقع فيسبوك، أن حملات الضبطية القضائية، ترصيد الوحدات السكنية التي تصرف فيها صاحبها بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتحرير محاضر بها.

وتابع الصندوق: "بلغ إجمالي عدد المحاضر 1325 محضرًا، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021".