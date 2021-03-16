أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد"

Print
أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد" أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد"
لقيت حتفها إثر تعرُّضها لهجوم عدد من الكلاب في "الواشلة"

أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي العزاء والمواساة في وفاة الطفلة شهد صالح العبيد، التي توفيت بعدما تعرضت لهجوم عدد من الكلاب في ضاحية الواشلة جنوب الرياض.

وسأل أميرُ المنطقة اللهَ العليَّ القديرَ أن يجبر مصاب أهلها، ويعظم أجرهم، وأن يجعلها شفيعة لوالدَيْها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العبيد" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويحفظها من كل سوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية