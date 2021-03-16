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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون

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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون
"غريفيث" بيّن أمام مجلس الأمن أنها أدت لمقتل عشرات المهاجرين

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في حريق، أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.

وبيّن "غريفيث" أن حريقًا مروعًا وغير عادي تسبب في قتل العشرات، وإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة، وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في وقت سابق اليوم ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في قتل عشرات منهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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