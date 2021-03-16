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دولة عربية استقبلت نيزكاً عمره 4 مليارات و565 مليون عاماً.. ما هي؟

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دولة عربية استقبلت نيزكاً عمره 4 مليارات و565 مليون عاماً.. ما هي؟ دولة عربية استقبلت نيزكاً عمره 4 مليارات و565 مليون عاماً.. ما هي؟
سقط فيها قبل 100 عام.. وأجرى العلماء دراسة حديثة عليه

دولة عربية استقبلت نيزكاً عمره 4 مليارات و565 مليون عاماً.. ما هي؟

‬خلص عدد من العلماء إلى أن نيزكاً سقط في جنوب الجزائر قبل نحو قرن، يعد الأقدم من أصل بركاني؛ فقد نشأ من كوكب أولي ظهر في السنوات المليون الأولى للنظام الشمسي للأرض.

وأوضح عالم الكيمياء الجيولوجية من جامعة بريست جان أليكس بارا، أن من المرجّح أن يكون النيزك سقط في الجنوب الجزائري قبل مئة سنة على الأقل بفعل "مصادفة المدارات"، بعد رحلة طويلة بدأت منذ تبلوره قبل نحو أربعة مليارات و565 مليون عام.

وشارك "بارا" في دراسة نشرت أخيراً في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم عن الجسم الذي عثر عليه في مايو 2020 "صائدو نيازك"، وقد أطلقت عليه تسمية "عرق شاش 002" وهو اسم المنطقة التي عثر فيها عليه.

وأضاف أن هناك رسمياً 43 شظية من النيزك، أكبرها بحجم قبضة اليد، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويشكّل هذا النيزك ذو السطح البنيّ اللون تقريباً، والأخضر من داخله عند قطعه، شاهداً "مميزاً"، بأكثر من طريقة، على تكوين الكواكب الأولية، وهي بمثابة أجنة الكواكب، وسبقت ظهور الكواكب في نظامنا الشمسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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