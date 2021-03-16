أخبار عاجلة

إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة -
4 آلاف مشارك في ملتقى التوظيف الإلكتروني الافتراضي للجامعات غدًا -
جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين بواقعة التحرش بفتاة ميت غمر -
بالصور.. تكريم 30 أمًا مثالية بسانت كاترين في حضور واعظات الأوقاف -
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة تماماً بفوائد "أسترازينيكا"

Print
الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة تماماً بفوائد "أسترازينيكا" الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة تماماً بفوائد "أسترازينيكا"
" كوك" نفت وجود ما يشير إلى تسبب اللقاح في مشاكل

الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة تماماً بفوائد

غداة تعليق باريس وروما وبرلين وليوبليانا ومدريد، استخدام لقاح أسترازينيكا خشية من احتمال تسببه بآثار جانبية، أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن الهيئة مقتنعة تماماً بفوائد هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت " كوك": "ما زلنا مقتنعين تماماً بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى، والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت: "ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل، حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة".

وأشارت المديرة إلى أن لجنة السلامة التابعة للوكالة، ومقرها أمستردام، ستجتمع اليوم لتقييم المعلومات الجديدة، ومن المتوقع أن تتوصل إلى نتيجة في اجتماع خاص تعقده الخميس المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

شبكة عيون الإخبارية