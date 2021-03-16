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تطبيق نظم الري المطور في 3666 فدانًا بالخارجة في الوادي الجديد

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تطبيق نظم الري المطور في 3666 فدانًا بالخارجة في الوادي الجديد تطبيق نظم الري المطور في 3666 فدانًا بالخارجة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:22 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظم الري المطور والحديث على مساحة 3666 فدانًا بقرية القصر بمركز الداخلة.

أوضح وكيل الزراعة، في بيان صحفي، أن النظام الجديد في قرية القصر بالداخلة يُطبق في 82 بئرًا جوفيًا، ويجرى حاليًا إدخال الري المطور على 3500 فدان أخرى بنطاق قرية القصر بمركز الداخلة.

وأضاف أن خطة التطوير تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة في تحديث نظم الري استجابة لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بترشيد استهلاك المياه والاتجاه إلى الري المطور بدلاً من الري بالغمر.

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