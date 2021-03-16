الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة تماماً بفوائد "أسترازينيكا"

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" كوك" نفت وجود ما يشير إلى تسبب اللقاح في مشاكل

غداة تعليق باريس وروما وبرلين وليوبليانا ومدريد، استخدام لقاح أسترازينيكا خشية من احتمال تسببه بآثار جانبية، أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن الهيئة مقتنعة تماماً بفوائد هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت " كوك": "ما زلنا مقتنعين تماماً بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى، والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت: "ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل، حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة".

وأشارت المديرة إلى أن لجنة السلامة التابعة للوكالة، ومقرها أمستردام، ستجتمع اليوم لتقييم المعلومات الجديدة، ومن المتوقع أن تتوصل إلى نتيجة في اجتماع خاص تعقده الخميس المقبل.