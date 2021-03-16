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| "هنعلمكم الصيد".. محام يكشف تفاصيل استدراج 3 أطفال وهتك عرضهم بالجيزة

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فيديو| "هنعلمكم الصيد".. محام يكشف تفاصيل استدراج 3 أطفال وهتك عرضهم بالجيزة | "هنعلمكم الصيد".. محام يكشف تفاصيل استدراج 3 أطفال وهتك عرضهم بالجيزة

مصراوي Masrawy

08:04 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- طارق سمير ومحمود سعيد:

كشف عادل طه، محام متطوع عن 3 أطفال تعرضوا لجريمة هتك العرض بالجيزة عن تفاصيل الواقعة.

وقال "طه" في تصريحات لمصراوي، إن الواقعة بدأت بقيام 3 شباب باستدراج 3 أطفال (أكبرهم 12 سنة) إلى منطقة زراعية بدائرة مركز أطفيح في الجيزة، حيث هتكوا عرضهم.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة استخدموا الحيلة لاستدراج الضحايا بأن أقنعوهم بالقدوم معهم بدعوى "تعليمهم الصيد".

وأشار إلى أن أسر المجني عليهم، حرروا محضرًا بقسم شرطة أطفيح وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط متهمين اثنين وتواصل ملاحقة المتهم الثالث.

وعن الفارق بين التحرش وهتك العرض، قال إن الواقعة الحالية "هتك عرض" لأن المتهمين لمسوا أجزاء حساسة من جسد المجني عليهم، أم التحرش فهو خدش الحياء أو التلفظ بأقوال تخدش حياء الآخرين، لافتًا إلى أنه وفق قانون العقوبات فعقوبة هتك العرض تتراوح بين 7 إلى 15 سنة.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث.

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