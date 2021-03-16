الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات

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مصراوي Masrawy

رام الله - (د ب أ)

وقعت الفصائل الفلسطينية في اليوم الأول من اجتماعاتها في القاهرة اليوم الثلاثاء، على ميثاق شرف يقضي باحترام نتائج الانتخابات العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وأكدت الفصائل في الميثاق الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على الالتزام بمواعيد إجراء الانتخابات وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بما يحقق لها النزاهة والشفافية واحترام دور الشرطة في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها.

وأعلنت الفصائل التزامها بعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم وإثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية.

كما أعلنت التزامها عن الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف وتجريم تحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية.

والتزمت الفصائل في الميثاق برفض التمويل الخارجي باعتباره تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني والالتزام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية مع تقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات بجميع مصادر التمويل.

وكان رئيس وفد حركة فتح لاجتماعات القاهرة جبريل الرجوب أعلن للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن ميثاق الشرف سيمثل "مدونة سلوك لكل الفصائل لضبط الأداء خلال عملية الانتخابات".

وذكر الرجوب أن الخطوة تستهدف منع أي مظاهر توتر أو تخوين أو أي من أشكال العنف اللفظي والجسدي خلال إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو والرئاسية المقررة نهاية يوليو المقبلين.

وهذه هي الجولة الثانية من مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد أن كانت اتفقت منتصف الشهر الماضي على آليات لإجراء الانتخابات العامة من بينها تكليف جهاز الشرطة بالإشراف على أمن الانتخابات التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.