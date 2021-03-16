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مسؤول ليبي يدعو البرلمان للإسراع في حسم ملف المناصب السيادية

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مسؤول ليبي يدعو البرلمان للإسراع في حسم ملف المناصب السيادية مسؤول ليبي يدعو البرلمان للإسراع في حسم ملف المناصب السيادية

مصراوي Masrawy

07:54 م الثلاثاء 16 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

دعا عضو مجلس النواب الليبي رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، البرلمان إلى الإسراع في حسم ملف المناصب السيادية.

وشدد هدية، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم الثلاثاء، على أهمية عمل مجلس النواب الليبي بنفس الوتيرة التي عمل بها طيلة الأسابيع الماضية خلال عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وأن يعمل خلال الأسابيع القادمة في اتجاه توحيد المناصب السيادية أو إعادة تشكيلها بشكل سريع جدا بالتنسيق مع مجلس الدولة استكمالا لمخرجات الاتفاق السياسي لإنهاء الانقسام في هذه المؤسسات المهمة لكل الليبيين.

وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، طالب هدية البرلمان والمجلس الاعلى للدولة بأن يتخذا الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل ووفق مخرجات الاتفاق السياسي، بما يساهم في تخفيض معاناة الشعب من نقص في السيولة، والعمل على معالجة الدين العام في المرحلة المقبلة.

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