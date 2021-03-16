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ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تتسلم السلطة من "الوفاق"

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ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تتسلم السلطة من "الوفاق" ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تتسلم السلطة من "الوفاق"
بعد يوم من أداء "الدبيبة" اليمين الدستورية

ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تتسلم السلطة من

سلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، اليوم (الثلاثاء)؛ سلطتها التنفيذية إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي ينتظر منها توحيد ليبيا التي مزقتها الحرب.

وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016، السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وستحل حكومة "الدبيبة" محل السابقة في طرابلس والموازية في شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات المشير خليفة حفتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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