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بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

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"حمدالله" سجل الهدف رقم 100

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

تأهل النصر لدور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره العين بثلاثية دون مقابل.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض، في دور ربع نهائي كأس الملك.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف للمغربي عبد الرزاق حمدالله (الهدف رقم 100للهداف التاريخي مع فريقه في كل البطولات) عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع +45، إثر تسديدة أرضية زاحفة من خطأ خارج الصندوق العيناوي، كانت صعبة جدًا على حارس العين أمين بخاري.

وفي الشوط الثاني أضاف نور الدين امرابط هدف التعزيز (الثاني) للنصر عند الدقيقة 72 من خلال تسديدة قوية، ارتطمت بالمدافع العيناوي "باستوس" وتغير اتجاه الكرة لتلج الشباك.

ويكرس البديل الناجح سامي النجعي حضوره بالهدف النصراوي الثالث عند الدقيقة 83 لينهى آمال ممثل الباحة في العودة للمباراة.

وشهدت الدقيقة 87 عودة لاعب النصر يحيى الشهري للميدان بعد غياب طويل، حيث شارك فريقه فيما تبقى من دقائق اللقاء.

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

بثلاثية .. النصر يملأ (العين) ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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