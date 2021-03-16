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بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل طعنًا في مشاجرة بالدقهلية

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بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل طعنًا في مشاجرة بالدقهلية بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل طعنًا في مشاجرة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

07:58 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب عامل بطعنة نافذة في الصدر بقرية البجالات التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، على يد اثنين آخرين في مشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة.

تلقى مدير الأمن اللواء رأفت الفقي إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي، بوصول "طارق. ع. أ" ٢١ عامًا - عامل، مقيم بقرية البجلات دائرة مركز منية النصر، مصابًا بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيسر (ادعاء تعدي) وجرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده ٦٤ عامًا - عامل، مقيم بذات القرية، اتهم "إبراهيم ع. م" ٤٠ عامًا - عامل، ونجل شقيقته "إبراهيم. م. ا" ٢٠ عامًا - عاطل، يقيمان بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بقطعة زجاج بحوزة الثاني وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب معاكسة إحدى الفتيات.

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