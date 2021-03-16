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"إسكان النواب": قانون المطورين العقاريين يهدف لتقنين وتطوير السوق العقاري

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"إسكان النواب": قانون المطورين العقاريين يهدف لتقنين وتطوير السوق العقاري "إسكان النواب": قانون المطورين العقاريين يهدف لتقنين وتطوير السوق العقاري

مصراوي Masrawy

07:52 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- مصراوي:
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء الإتحاد المصري للمطورين العقارين، والمقدم من النائب عماد حمودة.

وبدأت لجنة الإسكان اجتماعها لمناقشة قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد حمودة وستون عضو آخرون.

شارك في الاجتماع ممثلي وزارة الإسكان والتنمية المحلية المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية و المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

واستعرض النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ومقدم القانون فلسفة القانون والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون الي رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد، ووافقت على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.

وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضوا يختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو أي كيانات تمثل المطورين العقاريين حيث وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورين أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري، وافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.

كما حذفت اللجنة المادة الخامسة من القانون.

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