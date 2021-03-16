أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تسجيل المنتجات المصرية بالمنصة الإلكترونية

Print
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تسجيل المنتجات المصرية بالمنصة الإلكترونية وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تسجيل المنتجات المصرية بالمنصة الإلكترونية

مصراوي Masrawy

07:51 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تسجيل المنتجات المصرية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصناعات الصغيرة لفتح مزيد من الأسواق الخارجية لهذه المنتجات للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سيكون من خلال عدة مراحل أولها قبول المنتج، وذلك وفقا لاشتراطات خاصة حتى لا يتم تسجيل أى منتج قد يكون مخالف للمواصفات أو يتسبب فى مشاكل، ولكن هذه هذه المراحل ستتم باشتراطات ميسرة ، الهدف منها التشجيع ولكن فى إطار القانون.

وأضاف توفيق، أنه فيما يخص خطة الوزارة الإعلامية للترويج للمشروعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من المشروع، متابعا:" اعذرونى لو مفيش ظهور إعلامي كبير فيما يخص المشروعات الصغيرة، مبنحبش نقول غير لما نخلص المشروع، وبعدين بنعلن لكل الناس عن التفاصيل، ويوجد تنسيق كبير بين الوزارات المختلفة فيما يخص المشروعات، والحكومة أبعد ما تكون عن الجزر المنعزلة فى كافة المشروعات التى يتم تنفيذها".

جاء ذلك تعقيبا على عدد من التساؤلات لأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بشأن تنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقوم الوزارة بتدشينها، وضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة فى الشق الخاص بالمشروعات الصغيرة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية