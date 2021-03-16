العناني يبحث مع سفيرة كولومبيا تعزيز العلاقات في المجالين السياحي والأثري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع السفيرة آنا ملينا مونز سفيرة كولومبيا لدى القاهرة، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستويين السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال تنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج ترويجية للمقاصد السياحية بالبلدين، ورحلات تعريفية "Fam Trips" لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين كبرى منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة بكولومبيا والمسئولين بالوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك لبدء تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ونظرائه في كولومبيا، كما سيتم نشر الأفلام الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري لعرضها بمحطات التليفزيون في كولومبيا.

من جانبها، أعربت السفيرة عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال سياحة السفاري لما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار وتضافر الجهود الثنائية في مجال حماية التراث الثقافي والأثري ومكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار.