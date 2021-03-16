أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد فحص طلبه.. وزير : عودة أي مواطن تم استبعاده من بالخطأ

Print
بعد فحص طلبه.. وزير التموين: عودة أي مواطن تم استبعاده من التموين بالخطأ بعد فحص طلبه.. وزير : عودة أي مواطن تم استبعاده من بالخطأ

مصراوي Masrawy

07:32 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- نشأت علي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، كاشفًا أن القرار كان على وشك الصدور قبيل جائحة كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.

وكشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجًا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتى لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة على البطاقات لهذه الفئات حتى 4 أفراد فقط.

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتى لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.

وعقب وزير التموين، بالتأكيد على أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية