"الآسيوي" يهنئ لاعب الشباب "بانيغا" بنجومية الشهر

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بعد تحقيقه جائزة أفضل لاعب

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهنئة لمحترف نادي الشباب الأرجنتيني إيفر بانيغا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر فبراير.

وقال نادي الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" تلقى نادي الشباب اليوم خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يحمل تهنئة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوز المحترف الأرجنتيني إيفر بانيغا بأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر فبراير الماضي.

وفاز بانيغا في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر فبراير في التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حصل بانيغا على نسبة 32.27% من أصوات المشاركين.

وتقدم مهاجم الشباب على قوميز مهاجم الهلال الذي حصل على المركز الثاني بنسبة 22.27% من أصوات المشاركين، في حين حل ثالثاً محمد مرمور لاعب نادي تشرين السوري، وجاء رابعاً حمادي أحمد مهاجم القوة الجوية العراقي.