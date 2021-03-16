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النيابة تأمر بحبس متهم بتصنيع المخدرات 4أيام

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النيابة تأمر بحبس متهم بتصنيع المخدرات 4أيام النيابة تأمر بحبس متهم بتصنيع المخدرات 4أيام

مصراوي Masrawy

07:15 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمود سعيد ومحمد أيمن:

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكان رجال مباحث القاهرة، ألقوا القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بتصنيع الأقرص المخدرة بقصد الاتجار بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في تصنيع المواد المخدرة (الأقراص مخدرة) بقصد الإتجار بها ويتخذ من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد التي تُستخدم في عملية التصنيع - كمية من الكبسولات الفارغة).

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

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