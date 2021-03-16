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لـ 25 ساعة.. قطع مياه الشرب عن هذه القرى بأسوان غدًا

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لـ 25 ساعة.. قطع مياه الشرب عن هذه القرى بأسوان غدًا لـ 25 ساعة.. قطع مياه الشرب عن هذه القرى بأسوان غدًا

مصراوي Masrawy

07:36 م الثلاثاء 16 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان قطعًا في مياه الشرب غدًا الأربعاء، عن قرى مركز كوم أمبو ونصر النوبة، وذلك لمدة ٢٥ ساعة.

أوضح بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أن قطع الخدمة يأتي تزامنًا مع أعمال إصلاح كسر على خط 700 مللي الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادى العرب.

يترتب على ذلك قطع في مياه الشرب عن: مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية - أجزاء من قروي الكاجوج)، ومركز نصر النوبة (مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكي - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).

يبدأ قطع الخدمة في الساعة الخامسة من صباح غدٍ الأربعاء، ويتواصل حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الخميس.

إلى ذلك، أهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، ذلك بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حال طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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