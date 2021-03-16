أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جذوع الأشجار لوحات فنية.. طلاب المدارس الفنية يجملون كورنيش أسيوط ( وصور)

Print
جذوع الأشجار لوحات فنية.. طلاب المدارس الفنية يجملون كورنيش أسيوط (فيديو وصور) جذوع الأشجار لوحات فنية.. طلاب المدارس الفنية يجملون كورنيش أسيوط ( وصور)

مصراوي Masrawy

07:34 م الثلاثاء 16 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك طلاب المدارس الفنية في محافظة أسيوط في أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل في حي شرق، وذلك عبر الرسم على جذوع الأشجار.

المبادرة تُنفذ تحت إشراف معلمي مدارس التعليم الفني في مختلف التخصصات من أعمال تطوير وتجميل تستهدف الكورنيش، ذلك بغرض ضمان جودة الأعمال المقدمة، وفق ما أوضح محمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة.

أيضًا، تتواصل أعمال هذه المبادرة في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير المحافظة، كما أشار المحافظ اللواء عصام سعد، والذي لفت إلى أن أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة يتضمن تخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق، فضلاً عن دهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة.

وفي السياق، طالب المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

شبكة عيون الإخبارية