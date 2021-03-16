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لجنة تقصي للتحقيق في اتهام مستشفى في بورسعيد بسرقة أعضاء متوفي

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لجنة تقصي للتحقيق في اتهام مستشفى في بورسعيد بسرقة أعضاء متوفي لجنة تقصي للتحقيق في اتهام مستشفى في بورسعيد بسرقة أعضاء متوفي

مصراوي Masrawy

07:17 م الثلاثاء 16 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن دكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات مزاعم بسرقة أعضاء متوفى داخل أحد مستشفيات حي شرق.

أوضح تعيلب أن ذلك يأتي في إطار التحقق من صحة ادعاءات انتشرت عبر صفحات التواصل، منسوبة لأهالي متوفى، بعد اكتشاف وجود جرح قطعي بالأذن وإلى جانب العين.

يترأس لجنة تقصي الحقائق الدكتور محمد إبراهيم صبح، وتضم في عضويتها دكتور عادل رمضان، ودكتور محمود جمال. ​

المستند

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