أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وسيلة نقل لأول مرة بمصر.. ننشر أحدث صور لتنفيذ مونوريل ٦ أكتوبر

Print
وسيلة نقل لأول مرة بمصر.. ننشر أحدث صور لتنفيذ مونوريل ٦ أكتوبر وسيلة نقل لأول مرة بمصر.. ننشر أحدث صور لتنفيذ مونوريل ٦ أكتوبر

مصراوي Masrawy

07:18 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت شركة المقاولون العرب، صورا تبرز لمحات من مشروع مونوريل ٦ أكتوبر والذى يربط مدينة السادس من أكتوبر والجيزة، وتنفذه الشركة تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وكان المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تفقد مشروع مونوريل ٦ أكتوبر الذي يعد أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة التي تنفذها الشركة.

ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 42 كم ويعد وسيلة نقل جماعي عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

ويضم المشروع 12 محطة هي محطة أكتوبر الجديدة - محطة المنطقة الصناعية - محطة السادات - محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر - محطة جمعية المهندسين - محطة جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - محطة المنصورية - محطة المريوطية - محطة الطريق الدائري – محطة وادى النيل. بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية