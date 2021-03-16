أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دول في الاتحاد الأوروبي ترغب في آلية تصحيح لتوزيع اللقاح

Print
دول في الاتحاد الأوروبي ترغب في آلية تصحيح لتوزيع اللقاح دول في الاتحاد الأوروبي ترغب في آلية تصحيح لتوزيع اللقاح

مصراوي Masrawy

07:16 م الثلاثاء 16 مارس 2021

فيينا - (د ب أ)

دعا المستشار النمساوي زباستيان كورتس وقادة خمس دول أخرى في وسط وشرق أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء "آلية تصحيح" لمعالجة قضايا التوزيع غير المتكافئ للقاحات في التكتل الأوروبي.

وكان كورتس ونظرائه من بلغاريا وكرواتيا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، غامضين بشأن تفاصيل خطتهم بعد إجراء محادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد هرلاء القادة ما يرون أنه توزيع غير عادل من الاتحاد الأوروبي لجرعات لقاح .

وقال كورتس اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي أن يظل الأمر على ما هو عليه"، بينما التزم الصمت بشأن أي مقترحات ملموسة.

ووصف رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا الجهد المشترك بأنه "تحذير في الوقت المناسب" لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه إذا كان توزيع اللقاح غير متكافئ، فقد "يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية".

وأشار رؤساء الحكومات، إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل مساء اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

وفقًا لاستراتيجية التكتل الخاصة باللقاح، تحصل جميع دول الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المعتمدة في نفس الوقت، مع توزيع الجرعات المتاحة وفقًا لحجم السكان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

شبكة عيون الإخبارية