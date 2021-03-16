معارك شرسة بين الكلاب الضالة فجرًا تُرعب سكان "وشحاء الطائف"

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مواطن وثَّق انتشارها وناشد الجهة المختصة إنقاذ المواطنين من خطرها

فوجئ عدد من المُصلين بعد خروجهم من أداء صلاة الفجر هذا اليوم بمسجد الفاروق في حي الوشحاء بالطائف بعراكٍ شديد وشرس بين قطيعٍ من الكلاب الضالة، التي ظلت بالحي منذُ فترةٍ طويلة، مُسببةً رُعبًا وخوفًا لدى السُكان، وخصوصًا بعد فاجعة الرياض الأخيرة التي راح ضحيتها طفلة بأنياب تلك الكلاب المفترسة.

وتفصيلاً، وثَّق أحد السُكان انتشار الكلاب في حي الوشحاء، وروى لـ"سبق" الكثير من الأحداث التي ترتبط بتلك الكلاب، وما تُشكّله من خطورة على السُكان، وخصوصًا الأطفال من بينهم؛ إذ إن العراك فيما بينها، خاصة فترة الليل، دائمٌ، وبشكلٍ يومي.

وأضاف المواطن بأن أصوات نباح الكلاب المُخيف وقت النوم بات مُزعجًا في ظل تكاثرها بشكلٍ ملحوظ عما سبق، كذلك مُطاردتها المركبات أثناء مرورها بشوارع الحي، ومتابعتها الأشخاص أثناء سيرهم على الأقدام داخل الحي.. مُناشدًا الجهة المختصة اتخاذ حلول تُنقذ السكان من خطر تلك الكلاب الضالة دون الاستهانة بالأمر؛ باعتبار أن الحوادث شاهد على ذلك، وتُثبت شراستها. وقال خاتمًا حديثه : "هل ننتظر ضحية جديدة لكي نتحرك؟".