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وزارة الإسكان تحييكم.. ننشر أحدث صور للحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

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وزارة الإسكان تحييكم.. ننشر أحدث صور للحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية وزارة الإسكان تحييكم.. ننشر أحدث صور للحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

07:08 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مصراوي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،صورًا للحى السكني R3، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، الحى السكنى R3 العاصمة الإدارية الجديدة، وزارة الإسكان تحييكم.

ويعتبر الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس التي تنفذه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أول المشروعات التي بدأ تنفيذها في العاصمة الإدارية على 1016 فدانا، ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، به 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكني مختلط، به 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

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