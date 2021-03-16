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بريطانيا تسمح بتنظيم المظاهرات اعتبارًا من 29 مارس بعد تخفيف قيود كورونا

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بريطانيا تسمح بتنظيم المظاهرات اعتبارًا من 29 مارس بعد تخفيف قيود كورونا بريطانيا تسمح بتنظيم المظاهرات اعتبارًا من 29 مارس بعد تخفيف قيود كورونا

مصراوي Masrawy

07:03 م الثلاثاء 16 مارس 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح بتنظيم الاحتجاجات اعتبارًا من 29 مارس الجاري في إنجلترا شريطة عدم انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيتم إلغاء قاعدة "البقاء في المنزل" في 29 مارس، مما يعني أن مغادرة المنزل لن تعد غير قانونية، مضيفًا أنه سيتم السماح باستئناف الاحتجاجات أيضًا، حسبما أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضح المتحدث أنه يتعين مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون تعرض لضغط شديد بسبب حظر تنظيم الاحتجاجات عقب استخدام الشرطة القوة ضد تجمع للنساء تنديدًا بقتل واختطاف سارة إيفرارد البالغة 33 عامًا، إذ اختفت في طريقها إلى منزلها في بريكستون جنوبي لندن في 3 مارس الجاري، وعثر على جثتها في منطقة كينت.

يذكر أن بريطانيا حظرت الاحتجاجات لأكثر من شخصين منذ بداية الإغلاق الثاني لمكافحة كورونا في ديسمبر الماضي، إلا أن آلاف الأشخاص تجاهلوا هذه القواعد من خلال مشاركتهم في سلسلة من المظاهرات خارج البرلمان البريطاني مساء أمس الأول الأحد، اعتراضًا على استخدام العنف لتفريق تجمع للنساء.

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