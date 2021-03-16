الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (أ ش أ)

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض في 16 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلاً إلى 5 فجرًا بسبب أزمة فيروس كورونا وذلك لمدة 15 يومًا.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.