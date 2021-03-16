أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

Print
الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

07:01 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الجزائر - (أ ش أ)

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض في 16 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلاً إلى 5 فجرًا بسبب أزمة وذلك لمدة 15 يومًا.

وبحسب بيان لرئاسة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

شبكة عيون الإخبارية