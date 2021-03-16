رئيس القطاع الغربي والمديرون بشركة المياه الوطنية يستقبلون العملاء

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لتعزيز التواصل وتجويد الخدمة

‬يلتقي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ومديرو عموم المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، العملاء، يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الشركة بتعزيز التواصل مع العملاء وتجويد الخدمة المقدمة لهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، وحل أي مشكلة قد تواجه العميل وتسخير كافة قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفروعها الإلكترونية لتقديم أرقى الخدمات للعملاء والتعريف بكافة التعليمات التي تضمن حق العميل، وتوصل رسالة الشركة للاستفادة من خدماتها.

كما يأتي ذلك من أجل تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع المستفيدين والترحيب بهم من الراغبين في اللقاء بمديري الوحدات أو مديري العموم بإدارات المياه.

ويتم ذلك بالحضور في الأوقات المحددة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا (COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.